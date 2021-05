Après trois saisons à Rueil, Vincent Fandelet signe à Vitré

NM1

Crédit photo : Gérald Héloïse

Vincent Fandelet (1,96 m, 28 ans) rejoint l'Aurore Vitré Basket pour la saison prochaine en Nationale Masculine 1 (NM1). Il évoluait depuis trois saisons maintenant au Rueil Athlétic Club Basket avec qui il a fini la saison à dixième place de la poule A de NM1 en 2020-2021 avec un bilan de 11 victoires et 15 défaites.

Vitré signe un poste 4 référencé dans le championnat NM1. Il tournait cette saison à 11,3 points à 54,7% de réussite aux tirs accompagnés de 4,8 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,2 interception pour une évaluation de 13 en 27 minutes de jeu. Il s'engage donc avec l'Aurore, qui a terminé quatrième de la poule A cette saison avec 17 victoires et 9 défaites, et viendra apporter son talent et son impact dans l'effectif d'Ille-et-Vilaine. Il a réalisé quelques sorties remarquées comme contre Tours et Toulouse, les deux premiers de la poule, avec 20 points à chaque fois.