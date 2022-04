Après une première phase "extraordinaire", Lyon SO, tourné vers les playoffs, veut "faire grandir ses jeunes"

NM1

LyonSO était si étincelant en première phase qu’on se demandait presque si les Rhodaniens allaient jouer les troubles fêtes en fin de saison. Troisième de la poule B (18 victoires – 8 défaites) et donc qualifié pour la poule haute, le promu lyonnais – basé à Pierre-Bénite – vit une 2e phase diamétralement opposée à la première.

« Ce qu’on a eu du mal à imaginer c’est la longueur de la saison et l’intensité des matches qui diffèrent vraiment avec la Nationale 2, note Moatassim Rhennam, l’entraîneur lyonnais, qui est toujours à la recherche d’un premier succès dans cette seconde partie du championnat. Cette première phase est extraordinaire. Comptez le nombre d’équipes qui font le top 5 chaque année. Certaines ne le font jamais. Pour être à ce niveau-là, il faut avoir cravaché et les gars l’ont fait. Ils ont du mérite. Je n’aime pas dire ça mais si on compare les masses salariales, il y a un monde d’écart. Sur les dix équipes aujourd’hui, on est le seul promu. »

« Rester optimistes »

Alors que son meilleur marqueur (13,5 points), Michael Craion, blessé à la cheville début février et espéré début avril, est finalement out jusqu’à la fin de saison, LyonSO a perdu Kévin Joss-Rauze (coude) et Kévin Kokila (cheville) à Angers, la semaine dernière. De bien mauvaises nouvelles surtout que les Rhodaniens ne peuvent plus recruter depuis le début de la 2e phase, règlement de la FFBB oblige. Même un pigiste médical, c’est niet ! Avec Karim Zaza comme directeur sportif et Sami Driss en qualité de general manager, LyonSO a toutefois réalisé une saison au-delà des espérances pour sa première année en troisième division française et espère toujours monter en Pro B à court terme.

Après sept défaites de rang, les Lyonnais ont longtemps tenu tête au CEP Lorient, samedi avant d’être rattrapé par la fatigue en fin de match. « On a fait illusion, souffle le technicien rhodanien. On ne peut pas tenir les matches en plus 80 points et on le sait. »

Condamné à finir derniers de la poule haute, LyonSO tentera d’aller gratter un succès ce mardi, à Poitiers, qui disputera sa première rencontre à l’Arena Futuroscope devant plus de 5 000 personnes, ou samedi, lors de la réception de Rueil. « En playoffs, on va faire grandir nos jeunes joueurs, assure le technicien lyonnais. On va leur donner plus de responsabilités, développer des ressources internes et rester optimistes. »

