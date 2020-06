Arnaud Imhoff prolonge avec Les Sables-d'Olonne

Promu de dernière minute en Nationale masculine 1 (NM1), Les Sables-d'Olonne - nouvellement appelé Les Sables Vendée Basket - enregistre la prolongation d'Arnaud Imhoff (1,82m, 26 ans) pour une saison supplémentaire. Quatrième meilleur marqueur de la poule B de NM2 (14,6 points), l'Alsacien retrouvera la NM1 à la rentrée après y avoir joué en 2015/16 avec le GET Vosges puis en 2016-2017 avec Tarbes-Lourdes.

"Arnaud est un joueur majeur de notre équipe depuis 3 saisons en NM2, souligne Guillaume Pons dans le communiqué du club. Il nous a rejoint avec cet objectif de monter, et par son travail au quotidien il s'est donné les moyens de réussir ce challenge. C'est une satisfaction de le voir poursuivre en NM1 l'aventure entamée il y a 3 ans."

Ce meneur expérimenté de NM1, qui connaitra une 3e saison au plus haut niveau fédéral, aidera Les Sables Vendée Basket dans son apprentisage de la division.

"Malgré une fin de saison particulière, on a réussi à monter en N1, souligne le principal intéressé. Et je suis très fier de la saison qu'on a réalisée pour y avoir droit ! Monter en N1 avec le POB, c'était mon objectif quand je suis arrivé ici il y a 3 saisons et je suis heureux de participer à ce nouveau chapitre de l'histoire du club! "