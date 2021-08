Arnaud Marius nommé consultant sportif du Poitiers Basket 86

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ancien manager général et directeur sportif du BCM Gravelines-Dunkerque, Arnaud Marius vient de retrouver un poste dans le basket français. Il va intervenir au Poitiers Basket 86 "afin de solidifier et développer sa politique sportive", explique le club dans un communiqué. Le Breton "est déjà connecté avec le staff sportif et la direction du club pour préparer et démarrer au mieux cette saison 2021-2022", poursuit le PB 86.

Vice-président du club, Eric Pinaud explique ce choix :

"Dans l’analyse de notre échec sportif, nous avons ciblé la nécessité de solidifier notre structuration sportive. Pour se faire, il nous a semblé important de s’appuyer sur le regard et l’expertise d’un professionnel reconnu du milieu du basket qui doit nous apporter son expérience au plus haut niveau et son réseau. Nous avons pris le temps d’échanger à de nombreuses occasions avec Arnaud, pour déterminer les axes de travail prioritaire en la matière. Arnaud est particulièrement motivé à l’idée de contribuer au redressement sportif du PB86. Il est déjà en contact étroit avec Andy Thornton-Jones et le staff du club pour avancer. Cette collaboration confirme nos ambitions pour le club."

Plus tôt cette année, Arnaud Marius, qui a également assuré des missions de scouting en Europe pour des franchises NBA, avait été l'un des finalistes pour le poste de directeur sportif de l'Elan Chalon.