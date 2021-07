Arnaud-William Adala Moto nouveau joueur de Lorient

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ancien joueur de Vichy-Clermont et Nancy, Arnaud-William Adala Moto (1,98 m, 28 ans) revient en France. L'ailier-fort camerounais s'est engagé à Lorient en Nationale 1 masculine. Sur la saison écoulée, il évoluait à Castello, en deuxième division espagnole, tournant à 12,8 points à 42,1% de réussite à 3-points et 5,3 rebonds en 24 minutes. En Pro B, l'ancien de Wake Forest (NCAA) a joué 57 matches pour 6,2 points et 3,1 rebonds en 16 minutes.