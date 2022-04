Arnauld Thinon et Gaëtan Clerc prolongent au Stade Rochelais

NM1

Crédit photo : Stade Rochelais

Auteur d'une formidable deuxième phase, avec 7 victoires en 8 matches dans le groupe A avant la réception du Havre - la seule équipe les ayant battu sur cette phase -, le Stade Rochelais vient de prolonger deux joueurs cadres de son effectif. Le meneur shooteur Arnauld Thinon (1,80 m, 34 ans, 10,8 points à 42,5% de réussite aux tirs et 2,6 passes décisives pour 10,1 d'évaluation cette saison) continue l'aventure pour un an de plus alors que l'arrière Gaëtan Clerc (1,89 m, 31 ans, 11,8 points à 49,4%, 3,4 rebonds et 5,7 passes décisives pour 15,8 d'évaluation), membre du club depuis 2020, s'est engagé pour deux saisons supplémentaires.

« C’était important pour moi d’avoir de la continuité dans mon choix de carrière, explique ce dernier. J’ai trouvé un club qui correspondait à mes valeurs, avec en plus beaucoup d’ambition, le but étant d’accéder à la Pro B le plus vite possible et de s’y installer durablement. Le choix était très facile, c’est avec grand plaisir et honneur que je tenterai d’amener le Stade Rochelais Basket le plus haut possible et de rendre la ville fière de ce club. »

Arnauld Thinon, qui est revenu au club en 2019, se voit lui terminer sa carrière sur place en 2022-2023.