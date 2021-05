Au tour de Kilian Incrédule de rempiler avec l'Union Tarbes-Lourdes

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Kilian Incrédule (1,75 m, 24 ans) sera toujours à l'Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket lors de la saison 2021-2022. Il vient de signer une prolongation d'un an avec le club Pyrénéen. Sur ce dernier exercice, le meneur tournait à 10,8 points à 37% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 2,6 passes décisives et 2 interceptions pour une évaluation de 12,2 en 25 minutes. Après être passé par Cognac et La Charité, il était arrivé à l'Union en début de saison 2019.

Kilian Incrédule a fait quelques bonnes sorties cette saison avec 24, 19 et 18 points contre Lorient, Vanves et Rueil. Sur la saison écoulée, l'Union a fini huitième de la poule A de Nationale 1 avec 12 victoires et 14 défaites. Sa prolongation suit celle un peu plus tôt dans la semaine d'Anthony Prugnières et de Calvin Jubenot.