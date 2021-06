Aurélien Rigaux (Caen) part à Andrézieux

NM1

Crédit photo : Théo Quintard

Andrézieux-Bouthéon poursuit son recrutement. Après les arrivées de David Denave, Hugo Dumortier, Moustapha Diarra et Tom Hyenne, l'ABLS a annoncé ce jeudi 17 juin, sur son compte Facebook, la signature du meneur de jeu Aurélien Rigaux (1,88 m, 33 ans).

Débarqué à Caen en 2019, le natif de Calais avait pour ambition d'accéder en Pro B. Il a manqué une victoire aux siens pour subtiliser la place de Saint-Vallier (24 victoires et 2 défaites) Intégré à la rotation caennaise, ce joueur accrocheur et éruptif a réalisé une saison correcte (5,7 points à 42% de réussite aux tirs, dont 39% à 3-points et 4,8 passes décisives pour 8,9 d'évaluation en 21 minutes).

Il sera l'un des relais privilégiés sur le parquet du nouvel entraîneur ligérien, Laurent Pluvy (47 ans).