Avec cinq prolongations, le BC Orchies mise sur la continuité

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Si le Basket Club d'Orchies a perdu son meilleur joueur lors de cet intersaison, Jérémy Ricard-Dorigo ayant pris la direction du Caen BC, il pourra compter tout de même sur un peu de stabilité. Le club du Nord vient en effet d'annoncer sur ses réseaux sociaux la prolongation de son coach, Jimmy Ploegaerts, arrivé au club en tant qu'adjoint en 2015, ainsi que quatre joueurs.

Jimmy Ploegaerts pourra en effet continuer de s'appuyer sur son meneur de jeu, Arnaud Kerckhof (1,94 m, 36 ans). Déjà passé par Gravelines-Dunkerque, Châlons-en-Champagne, Nanterre, Antibes et Boulazac, le poste 1 réputé pour sa vision du jeu tournait cette saison à 8,1 points à 48,6% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds et 8,8 passes décisives pour 17,1 d'évaluation en 35 minutes de moyenne. Il rempilera pour une troisième saison au BCO tout comme Simon Cretaux (1,90 m, 30 ans). L'arrière, très adroit derrière la ligne à 3-points (40,7% de réussite en 2019/20), compilait cette année 14,1 points à 44,7%, 2,6 rebonds et 2,3 passes décisives pour 12,9 d'évaluation en 29 minutes de moyenne.

Autre prolongation, et ce pour la onzième année consécutive, Joffrey Verbeke (1,95 m, 33 ans) portera les couleurs du BCO la saison prochaine. Une fidélité rare à ce niveau, pour celui présentait cette année un bilan de 9 points à 42,6%, 5,6 rebonds et 2,4 passes décisives pour 11 d'évaluation en 27 minutes de moyenne.

Enfin, à l'intérieur, c'est le Lituanien Justas Sinica (2,03 m, 34 ans) qui prolonge son bail dans le Nord. Habitué aux joutes de la Nationale 1 Masculine, étant déjà passé par Caen et Tarbes-Lourdes, il est arrivé l'été dernier à Orchies et tournait cette saison à 12,6 points à 52,2%, 4,2 rebonds et 1,5 passe décisive pour 12,8 d'évaluation en 29 minutes de moyenne. Il devrait être associé dans la raquette à son compatriote, Henrikas Vorotnikovas (2,03 m, 29 ans), qui arriverait en provenance de Besançon où il compilait 14 points à 55,4%, 4,5 rebonds et 0,8 passe décisive pour 12,8 d'évaluation en 27 minutes de moyenne. L'affaire serait en bonne voie selon le club nordiste.

Il s'agit donc de bonnes nouvelles pour le BCO qui conserve ainsi une base solide, indiquant également que d'autres prolongations pourraient suivre.