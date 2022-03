Averyl Ugba remercié par Andrézieux-Bouthéon

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

À l'issue d'une première phase décevante, qui l'a fait basculer dans le deuxième groupe alors que le Top 5 était clairement l'objectif, Andrézieux-Bouthéon a réattaqué les hostilités avec un groupe resserré vendredi à Tarbes. À dix professionnels, l'ABLS s'est incliné sur le parquet de l'Union (72-76).

Arrivé en dernier dans la Loire, mi-septembre, Averyl Ugba (2,04 m, 27 ans) est le premier à être reparti. Absent dans les Pyrénées, le pivot originaire du Maryland ne reportera plus les couleurs ligériennes. Pour cause, il a payé les pots cassés de la première partie de championnat en étant coupé par Andrézieux-Bouthéon au cours de la trêve. Il laisse derrière lui une fiche à 6,8 points à 48% et 4,1 rebonds de moyenne en Nationale 1.