Aymeric Jeanneau futur manager général du Stade Rochelais Rupella

Le Stade Rochelais Rupella est un club ambition. Depuis son rachat par le club de rugby local, le Stade Rochelais, le club de La Rochelle (Charente-Maritime) vise la montée en Pro B à moyen terme. Actuellement, l'équipe phare du club évolue en Nationale 1 masculine et poursuit sa structuration dans le but de monter en puissance.

C'est ainsi que le club a engagé un manager général, l'ancien joueur du club Guillaume Constentin ayant été remercié avant la fin de sa période d'essai, en début de saison 2019/20. C'est un autre ancien joueur, Aymeric Jeanneau (17 saisons en Pro A et 56 sélections en équipe de France), qui a été choisi. Il prendra ses fonctions le 5 avril.

"Il aura notamment en charge le management du projet sportif, le développement économique et les relations extérieures. Il travaillera en étroite collaboration avec le staf professionnel, l’association et les équipes administratives du Stade Rochelais", explique le club dans son communiqué.

Depuis sa retraite sportive en 2013, le natif de la ville voisine de La Roche-sur-Yon (Vendée) travaillait pour son dernier club, la SIG Strasbourg. Il y occupait le poste de "Directeur marketing & ventes".

"Je suis ravi de rejoindre le Stade Rochelais Rupella afin de participer à ce projet ambitieux, a commenté Aymeric Jeanneau. L’envie d’accompagner la structure professionnelle dans son développement sportif et économique et de contribuer à faire grandir l’ensemble du club, masculin et féminin, sont autant de motivations personnelles. La collaboration forte avec l’ensemble des acteurs engagés sera indispensable à la conduite de ce projet et mes premiers contacts me montrent le réel potentiel à exploiter pour réussir ce challenge. Je remercie les dirigeants du Stade Rochelais Basket de me faire confince et j’ai hâte de débuter dans mes nouvelles fonctions pour écrire avec vous tous une nouvelle page de l’histoire du club."