Baba Samaké quitte GET Vosges pour Dax-Gamarde

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

Pour compléter sa raquette, Dax-Gamarde a fait le choix de Baba Soma Samaké (2,02 m, 26 ans). La saison dernière, le pivot malien évoluait sous les couleurs de GET Vosges. En 21 rencontres, il tournait à 6,5 points à 63% aux tirs et 4,9 rebonds en 19 minutes.

Né à Ségou (Mali), Samaké avait intégré l'académie Amar'e Stoudemire, avant de débarquer en France en 2011. Il avait directement rejoint Fos-sur-Mer, jouant ainsi chez les cadets et en U20 jusqu'en 2014. L'intérieur malien a ensuite poursuivi sa progression entre les Espoirs de Nancy et Antibes. Depuis 2018, il arpente les parquet de Nationale 1 passant successivement par Lorient (2018/20), GET Vosges la saison écoulée et donc prochainement Dax-Gamarde.

Décrit comme un intérieur intense et dissuasif en défense, il viendra renforcer la raquette du DGB 40 qui a souffert l'an passé.