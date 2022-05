Besançon : Tom Foucault retourne au Mans, Nikola Knezevic prolonge

NM1

Crédit photo : Antoine Bodelet

Pour sa quatrième saison en Nationale 1, le Besançon Avenir Comtois (BesAC) ne s'est pas qualifié pour les playoffs malgré sa présence dans le groupe B en deuxième phase. Inscrit dans un processus de création d'un collectif à plus long terme, avec pour objectif d'accrocher les playoffs la saison prochaine, le club avait annoncé du mouvement à la fin de saison et cette semaine, certains ont été annoncés.

En premier lieu, leur capitaine Tom Foucault (1,90 m, 28 ans) ne rempilera pas avec le club malgré une proposition de prolongation. Souhaitant retourner au Mans, pour évoluer à la JALT en N2 et privilégier sa reconversion professionnelle, il représente une lourde perte car il était la pièce majeur de l'effectif, terminant meilleur marqueur de l'équipe avec 14,7 points à 47% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 3,2 passes décisives en 32 minutes. Mais il ne s'agit pas du seul départ, Mario Tonji et Roman Huger ne sont pas conservés par le club, n'ayant pas répondu aux attentes de la NM1. Les deux jeunes de l'effectif Tom Clot et Mounyr Labouize sont eux aussi libérés, ce dernier ayant déjà trouvé un point de chute à La Ravoire-Challes en NM3 pour un poste de titulaire.

Mais heureusement pour le BesAC, il n'y a pas que des départs. L'ailier français Nikola Knezevic (1,95 m, 22 ans) prolonge pour sa 3e saison sous les couleurs bisontines. Ayant montré une belle progression (8,9 points à 37,3% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds, 1,4 passe décisives en 26 minutes), il aura davantage de responsabilité l'année prochaine selon le nouveau coach principal Joseph Kalambani.

Par ailleurs, le club est toujours en attente de réponses pour les propositions faites à Valentin Vitale-Boiteux, Guillaume Valayer ou encore Ferdinand Prénom.