Besançon fait chuter Caen de son trône, le gros coup de LyonSO, sept à la suite pour Poitiers

NM1

Crédit photo : Guillaume Chabod

La plus belle dynamique en cours en Nationale 1 est à trouver du côté de Poitiers ! L'affaire ne fut pas belle hier à Saint-Éloi, mais le PB86 a validé son septième succès de rang en maîtrisant Rennes (65-55). « Il n’y a pas de mauvaise victoire », a réagi Andy Thornton-Jones au micro de La Nouvelle République. « On a eu du mal à trouver notre rythme et on a mis longtemps à débloquer la situation. À l’arrivée, cela fait sept victoires de suite. On ne va pas bouder notre plaisir. »

Les coéquipiers de Marius Chambre maintiennent ainsi la pression sur le leader angevin, facile tombeur des Sables (86-74) malgré les 32 unités de Noah Burrell, et prennent surtout une longueur d'avance sur Rueil, défait par Toulouse à domicile (55-61) et désormais retombé à la troisième place.

Enfin, la belle saison du promu Cergy-Pontoise se poursuit ! Doté d'un bilan positif (10v-9d), le club francilien pointe le bout de son nez dans le Top 5 après sa victoire sur le fil à Vitré (71-70). Un accomplissement qui porte notamment la marque de l'une des meilleures recrues estivales en NM1 : Vinnie Shahid, auteur de 26 points à 10/17, 4 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions.

Les résultats de la 19e journée dans la Poule A :

Angers - Les Sables : 86-74

Poitiers - Rennes : 65-55

Rueil - Toulouse : 55-61

Vitré - Cergy-Pontoise : 70-71

Lorient - La Rochelle : samedi à 20h

Bordeaux - Tarbes-Lourdes : reporté

Challans - Dax-Gamarde : reporté

Si Angers préserve son fauteuil de leader dans la Poule A, Caen a effrité son statut dans l'autre groupe. Battu par Chartres la semaine dernière (86-93), le CBC a cette fois été dominé à Besançon (70-89), maltraité par la fougue d'un gamin de 20 ans, Valentin Vitale-Boiteux (26 points à 10/15, 5 rebonds et 4 passes décisives), et par l'expérience de Ferdinand Prénom (11 points à 4/9, 7 rebonds et 5 passes décisives). « Ça ne peut pas être pire que la deuxième mi-temps », souffle Fabrice Courcier dans les colonnes de Sport à Caen. « On est vraiment passé au travers. On accepte trop de choses. On a baissé la tête dans le troisième quart-temps. Il faut qu’on montre plus de caractère. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se chercher d’excuses. »

De fait, Mulhouse (en déplacement à Orchies ce samedi) est désormais la seule équipe avec quatre défaites dans la Poule B. Vaincu pour la cinquième fois de la saison, Caen observe un rapprochement général derrière avec quatre clubs à six revers : Chartres, Andrézieux-Bouthéon, LyonSO et Le Havre. Le CCBM a tranquillement maîtrisé la lanterne rouge Golbey-Épinal (78-64) tandis que l'ABLS n'est pas tombé dans le piège tendu par le Pôle France (77-50). Ce regroupement général est surtout à mettre au crédit du promu rhodanien qui a créé la sensation sur le parquet du STB (79-74), dans le sillage d'un Michael Craion en homme à tout faire (16 points à 8/11, 13 rebonds et 7 passes décisives). « C’est une grande victoire ce soir, même une surprise », se réjouit le coach Moat Rhennam dans Le Progrès. « En début de saison, nous avions l’ambition de nous installer confortablement dans ce championnat en visant le Top 5. Et ce succès prouve que nous sommes en adéquation avec nos objectifs. »

Pour terminer, les 16 unités du vétéran Ludovic Chelle ont permis à Pont-de-Chéruy de surprendre Boulogne-sur-Mer (75-72) et de vivre une belle soirée dans l'optique du maintien.

Les résultats de la 19e journée dans la Poule B :