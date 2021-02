Besançon fait venir Jean-Dieudonné Biog pour la suite de la saison

NM1

Crédit photo : ALS

En plus de Murat Kozan, Kevin Lavieille et Glenn Duro, Besançon va pouvoir aligner Jean-Dieudonné Biog (2,02 m, bientôt 26 ans) dans le secteur intérieur pour la suite de la saison. L'ancien pensionnaire du centre de formation de l'ASVEL a signé jusqu'en juin. Il renforce une équipe limitée à 3 victoires en 12 matches et seulement 11e sur 14 de la poule B de Nationale 1.

Suite à sa saison et demie à Andrézieux, Biog a subi un peignage du tendon d’Achille l'été dernier. Il va maintenant pouvoir reprendre la compétition, avec un premier match contre le GET Vosges vendredi, s'il est bien qualifié.

Professionnel depuis 2015, il a joué deux saisons en Pro B, avec Boulogne-sur-Mer et Quimper, et trois en Nationale 1, avec Saint-Vallier puis Saint-Vallier. Le natif de Douala tournait à 3,2 points à 42,2% de réussite aux tirs et 4 rebonds en 14 minutes sur 21 matches de Nationale 1 en 2019-2020.