Bloqué par les restrictions sanitaires, Staphon Blair tarde à arriver à Angers

NM1

Vendredi, l'Etoile Angers Basket annoncait le recrutement de Staphon Blair (2,06 m, 27 ans) en qualité de pigiste médical de Kyle Tresnak, victime d'une entorse du pouce.

Ce lundi, on apprend dans le Courrier de l'Ouest que le pivot devrait finalement arriver plus tard que prévu. Pigiste médical dans l'équipe de Trepça Mitrovica depuis décembre, Staphon Blair n'a pas pu prendre l'avion pour débarquer dans l'Anjou à cause des restrictions sanitaires. En 3 matches sur place, il tournait à 8,3 points à 40% de réussite aux tirs et 7,7 rebonds pour une évaluation moyenne de 7,3.

Après l'affaire Mohamed Choua, joueur marocain initialement recruté mais qui n'a jamais posé un pied en France à cause de problèmes administratifs, Angers ne veut pas revivre une seconde fois la même mésaventure. Surtout qu'Angers vit un début de saison difficile avec seulement 4 victoires pour 5 défaites, difficile pour une équipe qui visait la montée en Pro B.