Bordeaux : Encore un changement de coach, encore une recrue mais encore une défaite crève-cœur

NM1

Crédit photo : JSA Bordeaux

Dix ans après avoir participé aux playoffs de Pro B, les JSA Bordeaux foncent droit vers la Nationale 1. Lanterne rouge de la Poule A, le club girondin vit une saison cauchemar, sans même parler du brouillard financier qui commence à obstruer son champ de vision.

Après la démission de Joachim Duthé fin octobre, suite à un SMS du président Denis Lacampagne, l'entraîneur Arvydas Straupis était arrivé. Deux mois plus tard, et six défaites en autant de matchs, le Lituanien a été mis à la porte et remplacé par l'ex-adjoint Matthieu Hubert.

Ce n'est pas le seul changement qui a rythmé l'intersaison bordelaise : compatriote de Straupis, Dovydas Romanceko a été remercié après quatre apparitions insipides (6,5 points et 4,5 rebonds) et remplacé par le poste 4 Donovan Johnson (2,02 m, 29 ans), vu à Manchester la saison passée (11 points à 46% et 6,1 rebonds).

+16 en deuxième mi-temps contre un concurrent direct...

En offrant une promotion à Matthieu Hubert, l'ambition des dirigeants des JSA était bien évidemment de provoquer un déclic psychologique. Celui-ci a longtemps été entrevu mardi contre Dax-Gamarde, les coéquipiers de Henrikas Vorotnikovas (29 points) menant encore largement les débats à 12 minutes de la fin (66-50). Mais Johnson (10 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d'évaluation) et les siens ont fini par s'écrouler, crucifiés par un tir primé de Cédric Mansaré (17 unités) à deux secondes du buzzer final. Une défaite crève-cœur (84-85), parfait symbole de la saison des JSA, qui annihile encore un peu plus leurs chances de maintien tandis que le DGB remonte à la 11e place (6v-11d). Avec 16 défaites en 17 matchs, il semble improbable de voir Bordeaux renverser la tendance, d'autant plus avec la nouvelle désillusion vécue hier contre un concurrent direct. Soit autant une belle opportunité pour lancer sa carrière qu'un cadeau empoisonné pour Matthieu Hubert ?