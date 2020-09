Bordeaux - Poitiers, un match de préparation... sans arbitres

PRO B

Pour officier sur les rencontres de préparation (et plus tard de championnat), les arbitres sont eux aussi soumis aux tests COVID-19. Les résultats des PCR n'ayant pas été reçus à temps, ceux qui avaient été désignés sur la rencontre à Tresses entre Poitiers (Pro B) et Bordeaux (NM1) n'ont pu tenir leur rang. Les deux clubs ont tout de même fait participer leur équipe avec de l'auto-arbitrage.