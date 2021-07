Bordeaux : Thomas Van Ounsem toujours aux JSA en 2021-2022

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Le jeune intérieur belge Thomas Van Ounsem (2,06 m, 22 ans) a décidé de prolonger son aventure avec les JSA Bordeaux. L'ancien espoir de la JL Bourg, qui avait signé deux ans en 2020, honorera bien sa deuxième année de contrat.

Car pour sa première saison professionnelle, après avoir écumé les centres de formation d'Antibes (2015/17) et Bourg-en-Bresse (2017/20), le poste 5/4 a su saisir sa chance et prouvé qu'il faudra compter sur lui pour les années à venir. En 22 rencontres, le Belge a cumulé 11,5 points à 43% aux tirs, 4 rebonds et 1,3 passe décisive en 27 minutes de moyenne de jeu. Malgré une saison très difficile sur le plan collectif (13e sur 14), le natif d'Ixelles s'est distingué.

Pour davantage connaître Thomas Van Ounsem, les JSA Bordeaux avaient consacré un reportage de 10 minutes à son sujet il y a 5 mois :