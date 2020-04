Boulogne : Ralph Temgoua et JBAM s'en vont, Mathieu Boyer en approche ?

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

C’est maintenant officiel, après un communiqué sur les réseaux sociaux du club : Ralph Temgoua (1,94 m, 32 ans) et Michel Jean-Baptiste Adolphe (2,05 m, 40 ans) dit "JBAM" vont quitter le Stade Olympique Maritime Boulonnais (SOMB). Une déception pour le club du Pas-de-Calais qui ne pourra plus compter sur deux de ses joueurs cadres pour la saison prochaine.

Le capitaine du SOMB, Ralph Temgoua, compilait 12,4 points à 42,8% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 2,8 passes décisives pour 11,1 d’évaluation en 28 minutes de moyenne par match cette saison. L’intérieur de Boulogne-ur-Mer JBAM tournait quant à lui à 9,3 points à 60,6% et 5,7 rebonds pour 12,8 d’évaluation en 18 minutes de moyenne par match lors de la saison 2019/20. Après respectivement 3 et 4 années passées au club, les deux joueurs pourraient continuer de porter une tunique identique la saison prochaine puisqu'ils seraient, selon nos informations, tous les deux convoités par le club de Tours (NM1).