Boulogne-sur-mer enrôle l'américain Wendell Davis

NM1

Crédit photo : CB PardinyesLleida

Ailier à la fois scoreur, rebondeur et altruiste, Wendell Davis (1,98m, 24 ans) va découvrir la France sous les couleurs de Boulogne-sur-mer.

Wendell Davis a été formé en NCAA2 avec l'univeristé d'Ashland. Après quoi, il a effectué ses débuts professionnels en Europe et plus précisément en Espagne. Évoluant en troisième division espagnole avec le club du Pardinyes-Lleida. Pour sa première année au club, il a été élu MVP de la saison 2018/19 avec 17,8 points à 65% de réussite aux tirs, 5,9 rebonds et 3,8 passes décisives pour 21,4 d'évaluation, le tout en 30 minutes de moyenne. Le poste 3/4 américain a confirmé ses performances lors du dernier exercice, malgré une adresse moindre. En 25 rencontres disputées, il compilait 16,2 points à 50,2% de réussite aux tirs, 7 rebonds et 3,9 passes décisives. Au moment de l'arrêt prématuré du championnat, le natif de Reynoldsburg dans l'Ohio pointait même en tête au niveau de l'évaluation moyenne avec pas moins de 19,7. Véritable attaquant aussi bien capable de scorer que de servir ses coéquipiers, son profil devrait être bénéfique au SOMB.

En ayant trouvé son joueur américain, Boulogne-sur-mer ne doit plus confirmer qu'un seul joueur afin d'afficher complet.

L'effectif 2020/21 du SOMB :