C'est fait : Saint-Vallier retrouve la Pro B !

PRO B

Crédit photo : Saint Vallier Basket Drôme

On connaît l'une des deux équipes qui va accéder à la Pro B en 2021. Grâce à sa victoire contre Boulogne-sur-Mer 93 à 88, Saint-Vallier (23 victoires et 2 défaites à une journée de la fin) est assuré de terminer à la première place de la poule B de Nationale 1 masculine et ainsi d'accéder à la deuxième division française.

Si la partie n'a pas été facile, avec un premier quart-temps en faveur des visiteurs (18-27), la confiance collective des Drômois était élevée. A tel point qu'ils ont passé 35 points à la défense des Nordistes dans le troisième quart-temps pour prendre l'avantage et filer vers la victoire, mené par la paire arrière Marc-Antoine Pellin (17 points à 7/10 aux tirs, 3 rebonds et 8 passes décisives pour 27 d'évaluation en 28 minutes) - Marcos Suka-Umu (22 points à 5/11, 2 rebonds et 9 passes décisives pour 26 d'évaluation en 35 minutes). Avec la montée avec.

Ainsi, sept ans après sa descente (une saison pourtant marquée par la présence de Julian Gamble, pivot de la Virtus Bologne à ce jour), le SVBD retrouve la Pro B, une division au sein de laquelle elle a évolué entre 2007 et 2014.