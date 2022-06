C'est officiel, Denis Mettay est le nouveau coach de Rueil

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Avec le départ de Maxence Broyer vers LyonSO, le Rueil Athletic Club se retrouvait sans coach depuis son élimination en quarts de finales des playoffs de Nationale 1 face à La Rochelle. Comme annoncé, c'est l'expérimenté Denis Mettay qui vient donc prendre la tête du RAC. A 50 ans, il va prendre en main le septième club de sa carrière. Après avoir débuté en tant qu'assistant-coach aux côtés de Vincent Collet au MSB de 1997 à 2003 en plus d'être entraîneur du centre de formation, il est ensuite parti coacher les Espoirs d'Orléans. Deux ans plus tard, le tacticien sarthois a rejoint l'Elan béarnais pour 4 ans en tant qu'entraîneur des Espoirs. En 2009, il a signé à l'Union Dax-Gamarde et fait passer le club de la NM3 à la NM2. En 2012, il réiterera la chose avec Saint-Brieuc, faisant monter le club de la NM2 à la NM1. En 2014-2015, il est devenu assistant à Rouen et coach des Espoirs. Enfin, depuis 2015, Denis Mettay a fait son retour à Dax-Gamarde, faisait cette fois-ci monter le club en NM1 - en plus de gagner quatre Coupes des Landes. Mais la saison 2021-2022 a été très compliquée avec des blessés non remplacés, et le club est redescendu en NM2. Après 10 ans en cumulé à la tête de Dax-Gamarde, il a décidé de rejoindre un nouveau projet et le RAC est donc sa nouvelle maison. Il aura sous ses ordres Steven Ricard ainsi que d'Elias Kherzane.