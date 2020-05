Caen : Bryson Pope reste fidèle pour une septième saison

NM1

Crédit photo : Théo Quintard

Via son compte instagram, le Caen Basket Calvados a annoncé la prolongation pour une 7e saison consécutive de Bryson Pope (2,00 m, 30 ans). Ce qui démontre un véritable attachement au club normand. La fidélité se faisant de plus en plus rare dans le basket professionnel de nos jours. Ailier de devoir, le frère de Nicholas valait 6,9 points à 43,5% aux tirs, 3,7 rebonds et 1,3 passe en 20 minutes.

Avec Aurélien Rigaux et Florian Thibedore, Bryson Pope est ainsi le 3e joueur caennais pour la saison prochaine. Fabrice Courcier, l'entraîneur, mise sur un effectif de 8 joueurs professionnels plus des jeunes joueurs pour compléter le groupe.