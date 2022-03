Caen : Franck Danet quittera la présidence à l'issue de la saison

Président du Caen Basket Calvados (CBC) depuis 2015 après 5 ans passés au poste de vice-président du CBC, Franck Danet annonce qu'il quittera la présidence à partir du 30 juin :

"Après 12 années magnifiques, il est temps de prendre du recul, de faire venir du sang neuf, pour préparer l’avenir du club, a-t-il commenté lors d'une conférence de presse (propos retranscris par actu.fr). On ne choisit pas sa sortie. Le risque c’est de faire l’année de trop. Je me disais que ça serait beau de passer la main en ouvrant les portes du nouveau palais des sports. Ça ne se fera pas. C’est pas grave. L’important c’est le club. Et pour le club, c’est le bon moment de partir".