Caen : Jérémy Ricard-Dorigo s'en va, Saumont et Wiscart-Goetz restent

Crédit photo : Gérard Heloïse

Jérémy Ricard-Dorigo (2,00 m, 27 ans) ne jouera pas sous les couleurs du Caen Basket Club lors de la saison 2021-2022. Pourtant sous contrat jusqu'en 2022, l'ailier a trouvé un terrain d'entente afin de quitter le club annonce Ouest-France.

L'ancien meilleur marqueur de NM1 avec Orchies n'a pas pu eu l'impact espéré au CBC. Attendu comme un leader de l'attaque normande, il a d'abord été freiné par une blessure aux lombaires qui l'a suivi jusqu'au mois de janvier 2021. Dans une équipe en place, il a ensuite du se refaire une place, finissant la saison avec des statistiques de 8,5 points à 41,7% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds, 1,5 passe décisive en deça de ses standards habituels, ce qui s'explique toutefois aussi par la richesse de l'effectif de Fabrice Courcier qui a terminé à 23 victoires et 3 défaites, échouant de peu dans sa quête de montée. Le CBC cherche donc un renfort à son poste pour compléter avec Bryson Pope qui reste à Caen pour une huitième saison.

En revanche, Séraphin Saumont (1,98 m, 26 ans) et Tom Wiscart-Goetz (1,99 m, 22 ans ce mois-ci) ont eux prolongé leur contrat d'une saison supplémentare. L'intérieur nordiste tournait à 5,8 points à 35% de réussite aux tirs et 3,9 rebonds en 19 minutes. Le meneur-arrière azuréen a affiché des statistiques de 6,5 points à 36,9% et 1,7 passe décisive en 14 minutes.

