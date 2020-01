Caen : Le meneur Bryquis Perine comme remplaçant médical de Maurice Acker

Maurice Acker à l'arrêt pour 4 à 6 semaines, le Caen Basket Calvados a fait venir le meneur américain Bryquis Perine (1,91 m 31 ans) pour le remplacer. Le natif de Milwaukee (Wisconsin) fera ses débuts contre Challans vendredi, s'il est qualifié.

Passé par l'Université de Green Bay entre 2007 et 2011, il a ensuite joué en Hongrie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Suède, en Estonie, en Bulgarie et en Albanie sur ce début de saison. Il va donc découvrir la troisième division du championnat de France, la Nationale 1 masculine.

"On voulait un joueur capable d’évoluer sur les postes de meneur et d’arrière, un combo, explique le coach du Fabrice Courcier dans Ouest-France. Et, si possible, un joueur en rythme, déjà sous contrat. Bryquis remplit ces deux catégories. Dans la perspective des trois matches à jouer en une semaine, notamment contre Boulogne et Le Havre, c’était obligatoire d’avoir quelqu’un."