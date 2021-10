Caen arrache le derby normand face au Havre, Rueil empoche le duel francilien à Cergy-Pontoise

NM1

Crédit photo : Caen Basket Calvados

Angers confirme son très bon début de saison. Très intéressant malgré l'élimination en Coupe de France à Paris, passant 37 points sur le parquet des JSA Bordeaux, l'EAB a croqué Poitiers (91-80). Avec 27 d'évaluation chacun, Stephan Gauthier (24 points dont 6/12 à 3 points, 5 rebonds, 4 passes décisivies, 6 interceptions) et Karim Gourari (18 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions) ont été les fers de lance des Angevins, candidats au haut de tableau. Poitiers a joué à l'envers (31 ballons perdus), s'est fait dominer aux rebonds (15 rebonds offensifs concédés). À l'image de Marcus Relphorde (6 points), leader offensifs du PB, muselé à Angers, aucun cadeau ne sera fait à Poitiers cette saison.

Angers compte deux victoires, tout comme Rueil, tombeur de Cergy-Pontoise, dans ce qu'on peut appeler le derby francilien. Les hommes de Maxence Broyer ont remporté les 4 quarts-temps. Steven Ricard (14 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions) a été le leader du R.A.C., bien épaulé par l'ancien Saint-Vallierois et Nantais, Maodo Nguirane (16 points, 5 rebonds).

Dans les autres rencontres, Lorient coiffre Vitré dans le derby breton. L'Aurore pourra regretter son trou d'air du 2e quart-temps (22-13) car les hommes de Julien Cortey auront été dans le coup jusqu'au bout. Porté par les 21 points de l'ancien chouchou de Nanterre, Mykal Riley, les Sables Vendée lancent leur saison face à un Bordeaux, décidément à la peine en ce début de saison.

Poule A :

Rennes - Toulouse : 78-80

Angers - Poitiers : 91-80

Tarbes-Lourdes - Challans : 73-69

Dax-Gamarde - La Rochelle : 75-58

Lorient - Vitré : 73-69

Les Sables Vendée - Bordeaux : 70-63

Cergy-Pontoise - Rueil : 63-79

Dans un Palais des Sports de Caen plein à craquer, le CBC a eu besoin de son public pour renverser le STB Le Havre. Mené de 16 points à la 23e minute du match (32-48), les hommes de Fabrice Courcier ont infligé un 13-0 à deux reprises pour venir à bout des Havrais. Au total, les Caennais ont passé la bagatelle de 55 points à leurs voisins en seconde période. Si les deux formations font parties des favoris pour remonter en Pro B, la mission commence mal pour le STB défait pour la 2e fois en 2 matchs. Kevin Bracy-Davis (22 points, 6 rebonds) et Waverly Austin (16 points, 7 rebonds et surtout un +/- de +33) auront été les hommes forts de Fabrice Courcier, qui était privé de Bryson Pope et Florian Thibedore.

Dans les autres matchs, le Centre Fédéral, déjà tout proche d'une victoire la semaine passée face à Orchies, a de nouveau perdu d'un rien. Cette fois-ci c'était face à Kaysersberg. À l'image de Noah Penda (24 points, 10 rebonds dont 8 offensifs !), déjà très intéressant face à Orchies, les jeunes français se sont battus jusqu'au bout, en vain. Avec l'expérience, les Alsaciens auront bénéficié de 31 lancers francs (contre 16) pour faire la différence.

Boulogne-sur-Mer n'a pas capitalisé sa victoire acquise au Havre, une semaine plus tôt. Les maritimes ont été surpris par Avignon-Le Pontet, désormais coaché par l'ancien joueur LNB Kenny Grant. Pendant qu'Andrézieux, entraîné par Laurent Pluvy, débute idéalement son championnat avec une deuxième victoire en poche. Un large succès glané sur le parquet de Chartes.

Poule B :