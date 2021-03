Caen chute au Havre, Saint-Vallier fait le break dans la poule B

NM1

Crédit photo : STB Le Havre

Lundi soir, le STB Le Havre apprenait que la saison de Nationale 1 masculine s'arrêterait en avril, à l'issue de la phase 1. Trop loin pour remonter à la première place, l'équipe d'Hervé Coudray se retrouvait ainsi sans objectif sportif malgré sa série de 7 victoires en cours. Toutefois, l'entraîneur et ses joueurs avaient à coeur de poursuivre leur dynamique et de s'imposer face au leader de la poule B. Avec autorité (30 à 15 après un quart-temps), ils l'ont fait (90-76). Les vétérans Dominique Gentil (20 points à 5/8 aux tirs et 8 rebonds pour 23 d'évaluation) et Romain Duport (14 points à 6/7 et 10 rebonds pour 23 d'évaluation en 23 minutes) ont répondu présent.

Saint-Vallier ayant gagné chez le GET Vosges lundi (82-98), Caen (18 victoires, 3 défaites) se retrouve distancé par le SVBD (17 victoires, 2 défaite). En effet, le CBC compte une défaite de plus que les Drômois qui ont également le point-average particulier en leur faveur. Le Havre (15 victoires, 6 défaites) peut néanmoins continuer à jouer les trouble-fêtes puisque les Normands se déplacent à Saint-Vallier ce samedi.

Dans la poule A, le choc entre les deux leaders que sont Tours et Toulouse a été reporté à cause de cas de COVID-19 à l'UTBM. Leur poursuivant, Challans, s'est retrouvé dans le même cas et n'a donc pas pu jouer à Dax.

Les résultats de la 21e journée de NM1 :

Poule A

Rennes vs Bordeaux : 97-56

vs Bordeaux : 97-56 La Rochelle vs Vitré : 87-80

vs Vitré : 87-80 Rueil vs Les Sables d'Olonnes : 67-80

: 67-80 Vanves vs Lorient : 87-108

: 87-108 Tarbes-Lourdes vs Angers : 87-60

vs Angers : 87-60 Dax-Gamarde vs Challans : reporté

Tours vs Toulouse : reporté

Poule B