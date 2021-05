Caen conserve ses cadres Florian Thibedore et Bryson Pope

NM1

Crédit photo : CBC

Le Caen Basket Calvados a réalisé une belle opération puisque l'équipe a resigné deux de ses joueurs cadres que sont Bryson Pope et Florian Thibedore.

Fidèle du club, Bryson Pope (1,98 m, 31 ans), au club depuis 2014, rempile pour une année de plus. Quant à Florian Thibedore (1,93 m, 31 ans), il réalisera sa troisième saison au sein du club Normand. Ils ont tout deux été très précieux cette saison, permettant à Caen d'atteindre la deuxième place de la poule B de NM1 avec un bilan de 23 victoires et 3 défaites. Thibedore était l'option offensive numéro 1 de l'équipe, finissant meilleur marqueur avec 13,2 points de moyenne accompagnés de 3 rebonds et 3,4 passes décisives pour 12,3 d’évaluation. De nombreux clubs de Pro B étaient intéressés par le joueur selon Ouest-France mais le Français a préféré poursuivre l'aventure avec Caen en NM1. Bryson Pope enfilera pour la huitième année consécutive le maillot de l'équipe du Calvados. Il a réalisé lui aussi une saison pleine avec 9,8 points et 3,6 rebonds pour 10,9 d’évaluation de moyenne.

Caen va donc assurer une bonne continuité avec deux joueurs majeurs du groupe. L'arrière Tom Wiscart-Goetz devrait lui aussi resigner avec le club, tout comme Moïse Diamé et Séraphin Saumont. Le club compte recruter Olivier Romain et deux intérieurs pour l'exercice 2021-2022.