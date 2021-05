Caen conserve un espoir de montée en Pro B cette année

Franck Danet, le président du Caen Basket Calvados (CBC) ne sait pas de quoi l'avenir de son club sera fait et surtout dans quelle division son équipe première évoluera la saison prochaine. Caen a fini sa saison à la deuxième place de la poule B avec un bilan final de 23 victoires et 3 défaites, à une seule petite victoire du leader Saint-Vallier qui est assuré de monter en Pro B. Une deuxième place qui ne devrait pas leur permettre de monter.

Mais voilà, avec la Covid-19 la saison va s'étaler au-delà du 15 mai, de la date butoir fixée par la FFBB. Lorient, en poule A par exemple, a obtenu l'accord pour dépasser cette date afin de finir ses quatre matches en retard. Le règlement parait flou pour le président du club normand

"Si le nombre de rencontres comptabilisées se situe entre 50 % et 100 %, le classement sera établi selon les règles du ratio", rappelle Ouest-France. Si cette règle s'applique alors Caen se retrouvera en Pro B car son bilan est meilleur que les actuels leaders de la poule A. Mais l'application de ce règlement n'est pas certaine du tout. Franck Danet a contacté Alain Salmon, le référent Nationale 1 à la Fédération, mais sa réponse ne va pas forcément dans le sens du CBC :

"Il n’a pas la même lecture que nous. Il m’a dit que la saison pouvait se prolonger. Mais il existe un flou et ils ne sont pas si à l’aise que ça car ils avaient, au départ, la volonté de faire jouer à Lorient les quatre derniers matches avant le 15 mai. C’était bien pour éviter qu’il y ait un sujet", a déclaré le président au micro d' Ouest-France .

Les décisions de l'équipe sont en suspension

Caen se retrouve ainsi dans l'incertitude concernant la saison prochaine et en difficulté pour préparer son effectif 2020-2021. Pour lui, il est urgent que la Fédération prenne une décision rapide car elle aura forcément un impact pour le club.

"On ne construit pas de la même façon un effectif que l’on soit en Pro B ou en N1, en termes de niveau de jeu et au niveau réglementaire (nombre de joueurs étrangers et joueurs U23). Cette incertitude est pénalisante. Il va quand même falloir avancer en émettant différentes hypothèses", peste le président.