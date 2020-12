Caen enchaîne, Avignon signe sa première victoire

NM1

Crédit photo : US Avignon Pontet Basket

Six rencontres en retard de la Nationale 1 masculine se sont jouées ce week-end.

Poule A

Dans la poule A, le Stade de Vanves poursuit sa remontée et équilibre son bilan (3 victoires et 3 défaites) grâce à son succès contre Vitré. Une victoire marquée par une défense de qualité et un Raphaël Desroses toujours en jambes (16 points, 7 rebonds et 7 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 27 minutes), à 40 ans.

Rennes possède le même bilan suite à son succès en Hautes-Pyrénées. Face à une équipe de Tarbes-Lourdes en déficit d'adresse (38%), ils ont vite pris les devant (9-21 au bout d'un quart-temps) pour assurer leur troisième succès de la saison.

Toulouse a également signé sa troisième victoire (en 5 matches) en venant logiquement à bout du promu des Sables d'Olonnes avec là-aussi la grosse prestation d'un vétéran (41 ans), Faycal Sahraoui (17 points, 9 rebonds et 7 passes décisives pour 27 d'évaluation en 34 minutes).

Vanves vs Vitré : 65-57

vs Vitré : 65-57 Toulouse vs Les Sables d'Olonnes : 68-55

vs Les Sables d'Olonnes : 68-55 Tarbes-Lourdes vs Rennes : 67-74

Poule B

Caen est allé chercher sa quatrième victoire en 5 rencontres, à Besançon. Ils ont fait craquer le BesAC petit à petit, jusqu'à son explosion dans la dernière période (15-27). Le Géorgien Giorgi Korsantia a été très productif (14 points et 11 rebonds en moins de 20 minutes).

Point-de-Chéruy a déroulé contre Kaysersberg (+25) avec son attaque tout feu / tout flamme (82 tirs tentés, 23 passes décisives pour 9 balles perdues). L'occasion pour le jeune Melvin Aït Alia (20 ans) de confirmer (14 points à 5/12, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 14 d'évaluation en moins de 20 minutes).

Enfin, après son gros coup à Saint-Vallier, Orchies n'a pas réussi à enchaîner à Avignon. Mal entrés dans la partie (26-15 après un quart-temps, les Nordistes sont revenus dans la partie dans le troisième quart-temps avant que les locaux ne sortent les barbelés pour aller chercher leur première victoire de la saison.