Caen et LyonSO battus, Angers et Rueil sont les dernières équipes invaincues

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Il n'y a plus que deux équipes invaincues sur les 28 formations de Nationale 1 masculine. Et elles sont toutes deux dans la poule A. En gagnant de peu à Rueil et en s'imposant largement face à Vitré, Rueil et Angers pointent à 4 victoires en autant de rencontres. Ils comptent déjà 2 victoires d'avance sur leurs poursuivants puisque aucune équipe n'affiche un bilan de 3 victoires en 4 rencontres. A noter que toutes les équipes ont gagné un match

Dans la poule B, Caen et LyonSO ont été surpris à domicile par Kaysersberg et Besançon. Vainqueurs, Andrézieux et Boulogne-sur-Mer reviennent à leur hauteur (3 victoires, 1 défaite). En revanche, Le Havre (1 victoire, 3 défaites) n'y arrive pas. Cette fois, le STB a perdu à Mulhouse. Là-aussi, avec les succès de Besançon et du Pôle France, toutes les équipes ont gagné au moins un match.

Les résultats de la poule A de NM1 :

Rennes vs Rueil : 75-78

: 75-78 La Rochelle vs Challans : 89-83

vs Challans : 89-83 Angers vs Vitré : 82-56

vs Vitré : 82-56 Les Sables Vendée vs Poitiers : 63-62

vs Poitiers : 63-62 Cergy-Pontoise vs Lorient : 83-70

vs Lorient : 83-70 Tarbes-Lourdes vs Toulouse : 67-54

vs Toulouse : 67-54 Dax-Gamarde vs Bordeaux : 100-91

Les résultats de la poule B de NM1 :