Caen fait venir Samba Balayera

NM1

Crédit photo : FIBA

Gaetan Clerc et Brice Piérard (blessé à la cuisse) blessés, le Caen Basket Calvados a réagi en faisant venir Samba Balayera (1,94 m, 24 ans). Ancien gros scoreur du championnat Espoirs, l'international malien a depuis vécu plusieurs expériences professionnelles en Nationale 1 masculine, à Souffelweyersheim (8 matchs en 2017/18) puis au GET Vosges (21 matchs en 2018/19, pour 9,1 points à 37,4% de réussite aux tirs, 1,2 rebond et 0,7 passe décisive en 22 minutes).

"Par rapport à ça et au fait que ces derniers temps on a eu énormément de difficultés à s'entraîner à dix, la décision des dirigeants a été de le faire signer, indique l'entraîneur Fabrice Courcier dans Ouest-France. Samba est un jeune joueur mais qui a déjà connu la NM1. Ce profil poste 2 athlétique, capable d'avoir un tir nous permet de compléter l'effectif et d'attendre le retour de Gaëtan sur lequel on n'a pas encore de certitudes. On veut prendre le temps pour ne pas être dans l'urgence. J'attends de Samba qu'il puisse nous amener de l'intensité, qu'il puisse amener un potentiel athlétique."

L'arrivée de Samba Balayera à Caen est prévue ce mardi et il devrait faire son premier match avec le CBC ce week-end contre Vitré.