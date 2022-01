Caen préserve son fauteuil de leader, Poitiers reste irrésistible, retour gagnant pour Meven Le Douarin aux Sables

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Qui arrêtera Poitiers ? Depuis Vitré le 20 novembre, plus personne n'a pu se mettre en travers de la route du PB86. Toulouse a bien espéré un temps samedi soir pouvoir enrayer la dynamique pictavienne (57-56, 33e minute) mais les hommes d'Andy Thornton-Jones ont bouclé la rencontre par un incroyable 17-2 (74-58, score final), dans le sillage de Lovro Mazalin, auteur de 18 points, son record de la saison, dont 9 dans le money-time. Toujours dauphin d'Angers, le PB86 en est désormais à neuf victoires de rang.

Les Sables et Cergy ensemble à la 5e place

Un poil plus bas dans la Poule A, dans un duel entre deux outsiders inattendus, Les Sables ont pris le meilleur sur Cergy-Pontoise (73-65), malgré une frayeur inutile dans le dernier quart-temps (de 62-43 à 63-59). Avec un excellent Noah Burrell (14 points, 3 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions), mais aussi un facteur X inattendu : Meven Le Douarin, à créditer de 8 points en 7 minutes. Sans club depuis la fin de saison passée, déjà bouclée sous les couleurs vendéennes, l'ancien joueur de Golbey-Épinal a été rappelé par le LSVB à la suite de la blessure d'Alexis Racine, victime d'une fracture du cinquième métatarse au pied droit et indisponible jusqu'à la fin de la saison.

Orchies frôle le gros coup

Dans la Poule B, si Chartres avait temporairement subtilisé la première place au jeu des points (puisque le système de la FFBB ne repose pas sur le pourcentage de victoires), Caen restait bien en position de force. Et le CBC a fait le métier à Orchies, continuant à se rassurer après son succès poussif contre Andrézieux-Bouthéon. Pour maîtriser l'équipe nordiste (74-72), Martins Igbanu a été particulièrement précieux (21 points en 26 minutes). « Nous jouons la montée en Pro B », a réagi le coach Fabrice Courcier dans les colonnes d'Ouest France. « Rien n’est facile et Orchies a des joueurs de talent. Deux minutes de plus et ce n’est pas sûr que l’on remporte ce match. Nous avons eu deux moments chauds : le premier quart-temps et la toute fin de rencontre… Défensivement, il y a encore du travail. Content malgré tout car on est premiers. »

Les résultats de la 21e journée de NM1 :

Poule A :

Angers - La Rochelle : 77-62

Bordeaux - Challans : 83-91

Rueil- Dax : 77-86

Poitiers - Toulouse : 74-58

Les Sables - Cergy-Pontoise : 73-65

Vitré - Rennes : reporté

Lorient - Tarbes : reporté

Poule B :