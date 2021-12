Caen prolonge Carl Ona Embo jusqu'à la fin de la saison

Arrivé à Caen pour remplacer Florian Thibedore jusqu'à la mi-novembre, Carl Ona Embo (1,88 m, 32 ans) a finalement été prolongé jusqu'à la fin de la saison. Le meneur de jeu a conduit le CBC à la première place du groupe B (avec 11 victoires et 2 défaite, soit 2 victoires d'avance sur les poursuivants) à l'issue de la phase aller du premier tour de la Nationale 1 masculine. Le natif de Lille a tourné à 5,1 points à 35,6% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 2 passes décisives en 19 minutes après 9 matches.

"Sa signature n’est pas forcément une surprise après la pige qu’il a pu faire, a expliqué son entraîneur Fabrice Courcier à Ouest-France. J’ai pris cette décision en me basant uniquement sur l’aspect sportif. Indéniablement, on est plus forts avec lui. La décision a été mûrement réfléchie et expliquée à chacun. La priorité du club, c’est de faire la meilleure saison possible et de monter. Avec Carl, on augmente le potentiel de l’équipe et je dispose d’un effectif plus important."