Caen rapatrie Gide Noël

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

Pour sa troisième saison consécutive en Nationale 1, le Caen BC tient sa première recrue. Il s'agit de Gide Noël (1,98 m, 28 m), un visage connu des supporters caennais puisqu'il avait porté les couleurs du club normand à partir de novembre 2019 comme pigiste médical d'Aurélien Salmon, victime d'une rupture des ligaments croisés. Le Guyanais avait disputé 14 matchs avant l'interruption de la saison en raison du coronavirus pour une moyenne de 9,8 rebonds à 47% aux tirs, 3,6 rebonds et 2,4 passes décisives en 20 minutes.

L'été dernier, l'ancien espoir de l'ASVEL avait accepté l'offre d'Andrézieux. Dans la Loire, il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 14,4 points à 47,8% aux tirs (dont 39,5% à 3-points), 3,8 rebonds et 2,3 passes en 26 minutes.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à revenir, c’est une réelle surprise. Le Caen BC est un club attractif, qui n’est pas à sa place en Nationale 1, avec un coach qui parle. Mon premier passage m’avait laissé un goût d’inachevé. Je vais retrouver un collectif uni, avec l’envie de rentrer dans le moule et d’aider ce club à retrouver la Pro B. » a réagi le joueur dans Ouest France.

Ailier-fort connu du circuit de part ses passages en NM1 (Saint-Vallier, Caen, Andrézieux) et en Pro B (Orchies, Aix/Maurienne, Gries/Oberhoffen et Saint-Chamond), Noël va apporter son expérience à un groupe qui n'en manque déjà pas avec Bryson Pope (31 ans), Florian Thibedore (31 ans) et Jérémy Ricard-Dorigo (27 ans).

Enfin, toujours selon le quotidien, le club devrait prolonger trois joueurs : Moïse Diamé, Séraphin Saumont et Tom Wiscart-Goetz.