Caen résiste à Andrézieux

Mardi soir, Caen est venu à bout d'Andrézieux en match comptant pour la 6e journée de la phase 1 de Nationale 1. Si le CBC a compté jusqu'à 14 points d'avance, il ne s'est imposé que de 3 points, 69 à 66. Face à une défense efficace, les Normands ont manqué d'adresse (6/24 à 3-points) mais ont été présents au rebond offensif (17 prises) pour s'offrir des deuxièmes chances. Florian Thibedore a été très précieux avec 20 points et 6 rebonds.

"Le match a été un peu compliqué, a réagi Fabrice Courcier, l'entraîneur vainqueur, au micro d'Actu.fr après la rencontre. On a la sensation qu’on maîtrise, et en même temps la sensation que ça peut aussi nous échapper. On se dit qu’on ne risque pas grand-chose parce qu’on est bien dedans, et d’un seul coup on a une perte de concentration, une perte d’activité, une perte d’agressivité qui permettent à Andrézieux de revenir. Ça a été ça tout le temps. On démarre très bien en première mi-temps mais on n’arrive pas à faire vraiment l’écart. En deuxième mi-temps, on a montré des valeurs différentes, plus dans le combat, dans l’engagement, dans la fierté. C’est ce qui nous a permis de gagner. Ce match-là pouvait aussi tourner du mauvais côté."