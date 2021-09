Caen s'en sort à Pont-de-Chéruy, Poitiers bat Lorient

NM1

Après la soirée d'ouverture vendredi, quatre matches de la première journée de Nationale 1 masculine avaient lieu ce samedi soir. Parmi les favoris de la saison 2021-2022, Poitiers et Caen l'ont emporté.

Dans la poule A, le PB 86 a battu Lorient de 2 points (80-78). Dans le dernier quart-temps, les Poitevins ont renversé la tendance, eux qui étaient menés 69-60 à l'entame de la période. Marcus Relphorde et Marius Chambre ont marqué 16 points chacun.

Dans la poule A également, Vitré a battu Tarbes 69 à 58. Dans la poule B, Caen et Avignon Le Pontet se sont imposés. Malgré les absents et joueurs diminués, le BCB est parvenu à l'emporter à Pont-de-Chéruy (60-67). De son côté, l'USAP a fait la course en tête contre Golbey-Epinal avec un gros match du capitaine Geoffrey Bourcier (24 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions pour 30 d'évaluation en 35 minutes).