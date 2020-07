Caen termine son recrutement avec Jeremiah Mordi

NM1

L'arrière américano/nigérian Jeremiah Mordi (1,94 m, 25 ans) va découvrir l'Europe au Caen Basket Calvados, en Nationale 1.

Entre autre formé à l'université de Queens College en NCAA II avec une saison senior où il tournait à 19,2 points à 42,2% de réussite à 3-points, 6,9 rebonds et 4,2 passes décisives par match, le natif de Lagos (Nigéria) a ensuite rejoint le championnat canadien et l'équipe de Saint John Riptide. Elu meilleur rookie de NBL la première année, ce poste 2 a rempilé pour la saison 2018/19 avant de signer pour le Moncton Magic en 2019. Là-bas, il tournait en 2019/20 à 16 points, 7,1 rebonds et 5,9 passes décisives pour 23,4 d'évaluation en 31 minutes. Il a obtenu cette année le titre de meilleure progression de la saison et figure dans le cinq idéal du championnat canadien, la NBL.

"Je ne cherchais pas un scoreur mais un joueur altruiste capable de marquer, de faire jouer les autres et de prendre des rebonds, argumente l'entraîneur du CBC Fabrice Courcier dans Ouest-France. Il est grand, athlétique, polyvalent. J'ai eu de très bons échos sur son état d'esprit. Il a l'ambition de rentrer dans le collectif et de travaillier pour aller plus haut. Je l'ai trouvé très à l'écoute du projet".

L'effectif 2020/21 de Caen :