Cap sur le GET Vosges pour Lamine Kante

Crédit photo : Gérard Héloise

Après une nouvelle saison chaotique − partagée entre Saint-Quentin, où il a été déçu de son temps de jeu (13 minutes de moyenne, pour 4,3 points à 37% et 2,4 rebonds en 14 matchs de Pro B), et une pige écourtée à La Rochelle (4 rencontres) −, Lamine Kante (2,01 m, 33 ans) va désormais prendre la direction d'Épinal afin de revêtir les couleurs du GET Vosges.

Une recrue de marque pour le club spinalien, réputé pour la jeunesse de son effectif et qui tentera donc d'utiliser à bon escient l'expérience du poste 3-4 francilien. Toujours percutant avec Rupella (9,5 points à 40% et 3 rebonds), le vainqueur de la Leaders Cup 2016 (avec l'AS Monaco) possède une solide expérience du championnat de Nationale 1, née de ses deux saisons passées sous les couleurs du SQBB entre 2017 et 2019, avec une montée au bout.

Si son histoire avec Saint-Quentin a longtemps été belle, la carrière de Lamine Kante reste intimemement liée au Poitiers Basket 86 où il a passé six saisons. Membre important de la montée en puissance de l'équipe de Ruddy Nelhomme à la fin des années 2000, champion de France Pro B en 2009 avec le PB86, il n'a pas réussi ailleurs dans l'élite qu'à Poitiers, malgré de nombreuses tentatives (Cholet, Limoges, Monaco). Un temps dominateur dans l'antichambre, au point de tourner à près de 15 points de moyenne en 2011/12 avec Denain, l'homme aux deux apparitions en EuroLeague (avec le Limoges CSP en 2014) s'est ensuite progressivement enlisé, ne laissant un souvenir impérissable ni à Évreux ni à Nantes, avant de retrouver de l'impact en troisième division. À lui maintenant d'en faire profiter Golbey-Épinal-Thaon, afin de pérenniser l'entité vosgienne en Nationale 1.