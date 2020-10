Carlos Dotson nouveau pivot de Bordeaux

NM1

Rashid Gaston n'ayant pas convaincu le staff de sa capacité à être prêt (il revient de blessure) à aider Bordeaux rapidement, les JSA ont fait venir un nouveau pivot. Il s'agit de Carlos Dotson (2,03 m, 24 ans). Ce dernier sort tout juste de son cursus universitaire, réalisé en NCAA II, Junior College puis en NCAA avec Western Carolina.

Décrit comme un "joueur puissant et mobile pour son gabarit, capable d’apporter du jeu dos au panier, excellent rebondeur", il valait plus de 15 points et quasiment 10 rebonds de moyenne sur sa saison senior en 2019/20. "Carlos sera le point d’ancrage de l’équipe dans la raquette", poursuit le club dans son communiqué.

Bordeaux, qui a perdu mardi soir à Lorient 80-56 après deux entraînements en... dix jours (les gymnases de Gironde leur sont fermés à cause de la lutte contre la COVID-19), va maintenant devoir se débrouiller pour l'intégrer.