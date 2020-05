Cédric Andre passe de Lorient à Mulhouse

NM1

Crédit photo : CEP Lorient

D'Ouest en Est. L'intérieur Cédric Andre (2,03 m, 27 ans) quitte le CEP Lorient pour rejoindre le club de Mulhouse Pfastatt Basket. Après avoir joué à Boulogne-sur-Mer, Le Havre et donc Lorient, il va tenter de s'installer un peu plus en Nationale 1 masculine après ce qui est sa meilleure saison individuelle (6,6 points à 55,2% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 0,6 contre en 16 minutes) à ce niveau.