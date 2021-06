Cédric André passe de Mulhouse à Kaysersberg

NM1

Crédit photo : Kaysersberg

Pivot du Mulhouse Basket Agglomération cette saison, où il s'est montré rentable avec ses 7,8 points à 73% aux tirs, 3,5 rebonds en 15 minutes de jeu, Cédric André (2,05 m, 28 ans) quitte le MBA mais ne part pas bien loin. En effet, le Martiniquais s'est engagé avec Kaysersberg pour une saison.

Désormais rompu aux joutes de la Nationale 1 avec des passages successifs à Boulogne-sur-Mer (2017/18), Le Havre (2018/19), Lorient (2019/20) et donc Mulhouse, Cédric André va apporter son expérience de la division et ses qualités athlétiques dans la raquette alsacienne. Jamais au-dessus des 16 minutes de jeu au cours de ses 4 saisons, le longiligne intérieur vient également en quête de plus grandes responsabilités.