Cette fois, Christophe Larrouturou va bien jouer à Bordeaux

C'est la première recrue estivale pour les JSA Bordeaux. Le club de Gironde a annoncé ce mardi avoir signé un contrat avec le jeune intérieur de l'Union Tours Basket Métropole, Christophe Larrouturou (2,08 m, 21 ans). Le joueur passé par le centre de formation de Boulogne-Levallois n'a disputé que 5 matches cette saison (1,6 point et 1 rebond en 7 minutes de temps de jeu), avec l'équipe entraînée par Pierre Tavano, promue en Pro B à l'issue d'une belle saison (20 victoires - 6 défaites).

Blessé au pied, cet intérieur capable de joueur poste 4 et 5 n'a pas pu concrétiser les espoirs placés en lui après une saison prometteuse chez les espoirs des Métropolitans 92. (6,8 points, 3,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 23 minutes de temps de jeu). L'année dernière, Larrouturou avait déjà été près de signer aux JSA.

Après une saison terminée à l'avant-dernier rang de la poule A (7 victoires - 19 défaites), Bordeaux entend bien se racheter l'année prochaine.

Les hostilités sont lancées ! On te présente notre 1ère recrue Christophe Larrouturou , qui a su reconnaître le meilleur vin de France @ToursBasketUTBM !



