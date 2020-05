NM1

Crédit photo : Théo Quintard

Selon nos informations, Lens Aboudou (1,92m, 30 ans) et Fabyon Harris (1,80m, 29 ans) ne resigneront pas au Vendée Challans Basket (VCB) pour la saison 2020-2021 après les départs déjà actés de Dominique Gentil et Paul Turpin pour le STB Le Havre et celui de Lucas Boucaud pour l'Étoile Angers Basket.

Ailier solide en défense, le Colombien a décidé de ne pas prolonger son bail en Vendée après deux saisons sous les couleurs du VCB. Le grand frère de Jordan Aboudou (Vichy-Clermont, Pro B) a vu son temps de jeu considérablement amoindri avec 14 minutes mais son impact en sortie de banc est lui resté important malgré des statistiques peu flatteuses (5,3 points à 41,5% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds pour 5,3 d'évaluation).

Arrivé en début de saison pour remplacer Zlatko Jovanovic, Fabyon Harris n'a pas donné pleine satisfaction aux dirigeants vendéens (9,7 points à 52,8% de réussite aux tirs, 1,4 rebond et 3,1 passes décisives pour 9,9 d'évaluation).

Devon Thomas conservé, Nemanja Kovanusic vers Challans ?

La formation vendéenne avait par ailleurs fait venir Devon Thomas - qu'Antoine Michon souhaite conserver - juste avant que la FFBB ne décide d'arrêter définitivement ses championnats. Outre Devon Thomas, Antoine Michon aimerait convaincre l'intérieur serbo-bosniaque Nemanja Kovanusic de rejouer sous ses ordres qu'il connaît très bien pour l'avoir fait venir en France lors de la saison 2012/13 à Aix-Maurienne en Pro B. Son assistant, Donald Chantereau l'a aussi côtyé pendant deux saisons, entre 2014 et 2016, lorsque celui-ci était entraînait Pornic en Nationale masculine 2 (NM2).