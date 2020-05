Challans : Mathieu Bigote et Alexandre Aygalenq arrivent

NM1

Crédit photo : CEP Lorient Sébastien Grasset

Selon nos informations, Alexandre Aygalenq (1,87m, 23 ans) et Mathieu Bigote (1,90m, 36 ans) porteront les couleurs du Vendée Challans Basket (VCB) en NM1 l'année prochaine. Ce sont donc deux nouvelles recrues après les arrivées imminentes de Fabien Bondron (Rezé, NM2), Romain Dardaine (STB Le Havre, NM1) et Nemanja Kovanusic (Rueil-Malmaison, NM1).

L'expérimenté Mathieu Bigote sort d'une quatrième saison encore convaincante avec le CEP Lorient (12,1 points mais à 38,3% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 32 minutes) mais en deçà de la précédente (9,2 d'évaluation contre 12,1 d'évaluation en 2018/19) pour un temps de jeu similaire. Malgré le poids de l'âge (36 ans), le Nordiste n'en reste pas moins un joueur très expérimenté (8 saisons en NM1).

Le capitaine emblématique du CEP Lorient - passé par Bordeaux, Cognac, Le Portel, Rouen, Mulhouse et Lorient - sera épaulé par Alexandre Aygalenq. Solide physiquement et réputé pour ses qualités d'adresse, l'Agenais sort d'une première saison en NM1 encourageante (8 points à 37,4% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 2 passes décisives pour 6,8 d'évaluation en 24 minutes) après une première expérience professionnelle avec le Boulazac Basket Dordogne (BBD) en Jeep ÉLITE en 2018/19.

Avec la présence dans le groupe professionnel de deux jeunes (Martin Diakité et Samuel Alouekey), les dirigeants vendéens sont à présent en quête d'un poste 4.

L'effectif prévisionnel du Vendée Challans Basket (VCB) pour la saison 2020/21 :