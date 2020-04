Challans : Paul Turpin au Havre, Dominique Gentil devrait suivre

NM1

Crédit photo : Théo Quintard

Selon nos informations, Paul Turpin (1,92 m, 27 ans) a décidé de quitter Challans pour rejoindre Le Havre après trois ans en Vendée. L'ancien joueur de l'Elan Béarnais, Cognac et Saint-Chamond a ainsi été séduit par l'ambitieux projet de montée en Pro B du STB. Réputé pour ses qualités d'adresse longue distance, il sort d'une bonne saison avec une moyenne de 13,4 points à 38,8% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds et 3,2 passes décisives pour 11,9 d'évaluation en 30 minutes.

Quid de Dominique Gentil ?

Hervé Coudray et le STB pourraient aussi faire venir un autre joueur de Challans : Dominique Gentil (1,97m, 32 ans en mai). Emblématique capitaine du VCB ces quatre dernières années, cet international 3x3 a eu plus de mal cette saison (6,9 d'évaluation en 26 minutes) mais il n'en demeure pas moins un joueur expérimenté et une valeur sûre en NM1.

Clap de fin pour Dominique Gentil à Challans (photo : Théo Quintard)