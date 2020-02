Challans va mieux mais "l'urgence des résultats est toujours présente" selon Antoine Michon

15 ans après ses débuts sur le banc du Vendée Challans Basket (VCB), Antoine Michon a retrouvé, ce week-end, la salle Michel-Vrignaud. "Émotionnellement, c'était particulier pour moi car c'était ma première à domicile", avoue le natif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Au-delà de ses retrouvailles avec le public vendéen, Antoine Michon a bien entamé l'opération commando grâce à un succès face au Caen Basket Calvados (68-54) avec un troisième quart-temps d’excellente facture (17-6) alors que sa équipe comptait déjà 10 points de retard après 10 minutes de jeu.

"L'équipe sortait d'une cuisante défaite ici (face à Toulouse 51-78, le 17 janvier dernier, ndlr), ça a été difficile de remettre tout le monde en selle et en confiance. J'ai trouvé que le groupe est resté compact comme face à Dax (défaite sur le fil la semaine passée, 63-65, ndlr) mais ce n'était pas passé car offensivement, on n'avait pas mis ces tirs qu'on a mis ce (vendredi) soir. Si on continue de jouer pour le collectif, on va pouvoir embêter des équipes. C'est sur cette base qu'il faut faire grandir le groupe."