Charly Pontens avec Marius Chambre à Poitiers

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Solide joueur de Pro B, Charly Pontens (1,90 m, 25 ans) a décidé de descendre d'un étage. Le meneur de jeu girondin rejoint le Poitiers Basket 86, club relégué en Nationale 1 masculine. L'ancien joueur de Boulogne-sur-Mer, Hyères-Toulon, du GET Vosges et de Blois tournait à 6,9 points à 43,1% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds, 5,1 passes décisives et 2,9 fautes provoquées pour 9,1 d'évaluation en 22 minutes, soit ses meilleures statistiques en carrière.

« Je sors d’une belle saison avec Quimper, explique-t-il. Le projet de Poitiers est devenu de en plus en plus concret au fil des semaines. Ça reste un beau club de basketball français, malgré les derniers résultats. La volonté du club qui est de remonter est un beau projet ambitieux. C’est un nouveau défi, une nouvelle aventure pour moi. J’espère avoir de belles surprises ici en venant à Poitiers. »

Là-bas, l'international français de 3x3 partagera le poste 1 avec Marius Chambre (1,80 m, 22 ans), dont la signature a été également officialisée. Ce dernier sort de deux saisons en Nationale 1 à Tours. Il a activement participé à la montée de l'équipe de Pierre Tavano en Pro B, tournant à 6,3 points à 43% de réussite aux tirs dont 39,1% à 3-points, 3,2 passes décisives et 3 rebonds pour 9,3 d’évaluation en 20 minutes sur le 26 rencontres des Tourangeaux.

« Poitiers, c’est un club connu du basket français. Le club est ambitieux. Le PB veut repartir sur un nouveau cycle avec du sang neuf et je suis content de pouvoir apporter cette fraicheur, ma fougue. Je vais continuer à produire ce que je sais faire. Je viens à Poitiers pour passer un cap. C’est pour moi l’occasion de continuer à grandir. L’objectif de la montée à Tours a été atteint. Maintenant c’est un nouveau défi pour moi. J’ai hâte d’en découdre et de découvrir le club, mes nouveaux coéquipiers et les supporters ! »

Sous les ordres d'Andy Thornton-Jones, les deux meneurs tenteront de ramener le PB 86 en Pro B, dans un championnat de Nationale 1 qui s'annonce très indécis, avec de nombreuses équipes solides (Le Havre et Caen en tête) sur le papier.

« Je suis très satisfait des arrivées conjuguées de Marius Chambre et de Charly Pontens au PB86. A 23 ans, Marius sort de deux saisons à Tours chez un cador de la NM1, rappelle Andy Thornton-Jones. Il a pris de plus en plus d’importance dans leur dispositif et j’espère qu’il poursuivra sa progression chez nous en apportant toutes ses qualités d’adresse, de leadership et de fougue. Charly est un meneur de jeu qui connait également très bien la division (quatre saisons au Centre Fédéral puis à GET Vosges). Depuis cinq ans il a évolue en haut de tableau en Pro B à Blois puis à Quimper. A son jeune âge il a déjà une grande expérience. Et c’est désormais du côté de Poitiers qu’on compte sur son leadership, sa connaissance de jeu et sa vista ! »



Poitiers va continuer de construire son futur effectif dans les semaines à venir.